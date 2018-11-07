Пользующийся поддержкой Трампа Дэнни Тарханян не прошел в Конгресс США

PanARMENIAN.Net - Республиканский кандидат в Сенат США от штата Невада Дэнни Тарханян, пользующийся поддержкой президента Америки Дональда Трампа, не был избран в Палату представителей США.

Набрав 43.4% голосов, он проиграл Суси Ли.

Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал: «Поздравляю Дэнни Тарханяна с большой победой на первичных выборах Республиканской партии в Неваде. Дэнни усердно работал и достиг отличного результата. Удачи в ноябре».

Между тем,трое американцев армянского происхождения прошли в Палату представителей США. В Конгресс США были избраны Энтони Бриндиси, Анна Эшу и Джеки Спир.

В США начался подсчет голосов на промежуточных выборах. Предварительные результаты уже известны. Республиканцы сохранили и даже упрочили контроль над Сенатом, а вот большинство в Палате представителей принадлежит демократам. Президент США Дональд Трамп поздравил своих соперников из Демократической партии с победой, а сами выборы президент назвал «потрясающе успешными».