Пользующийся поддержкой Трампа Дэнни Тарханян не прошел в Конгресс США
7 ноября 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Республиканский кандидат в Сенат США от штата Невада Дэнни Тарханян, пользующийся поддержкой президента Америки Дональда Трампа, не был избран в Палату представителей США.
Набрав 43.4% голосов, он проиграл Суси Ли.
Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал: «Поздравляю Дэнни Тарханяна с большой победой на первичных выборах Республиканской партии в Неваде. Дэнни усердно работал и достиг отличного результата. Удачи в ноябре».
Между тем,трое американцев армянского происхождения прошли в Палату представителей США. В Конгресс США были избраны Энтони Бриндиси, Анна Эшу и Джеки Спир.
В США начался подсчет голосов на промежуточных выборах. Предварительные результаты уже известны. Республиканцы сохранили и даже упрочили контроль над Сенатом, а вот большинство в Палате представителей принадлежит демократам. Президент США Дональд Трамп поздравил своих соперников из Демократической партии с победой, а сами выборы президент назвал «потрясающе успешными».
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