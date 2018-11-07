Пашинян едет в Астану для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 8-9 ноября с рабочим визитом отправится вКазахстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Астане Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В рамках визита намечена встреча и.о. премьер-министра Армении с представителями армянской общины Казахстана.

Ожидается, что в Астане будет решен вопрос о назначении нового генсека ОДКБ. До 2020 года этот пост закреплен за Арменией, и власти республики ожидают, что следующий генсек также будет представлять РА. Однако СМИ пишут, что этот пост может быть передан Белоруссии.

Ранее генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров был досрочно отозван со своего поста по решению армянских властей. Временно исполнять обязанности главы секретариата будет представитель России Валерий Семериков.

Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.