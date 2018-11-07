В Азербайджане судят пленного жителя армянского села
7 ноября 2018 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 ноября в Азербайджане, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям, начался суд по уголовному делу взятого в плен жителя армянского села Бердаван Карена Казаряна, обвиняемого «в попытке совершения теракта».
В подготовительном заседании были уточнены анкетные данные подозреваемого. Судебное рассмотрение назначено на 20 ноября, пишет «Мейдан ТВ».
15 июля 2018 года Министерство обороны Азербайджана заявило, что «была предотвращена вылазка диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе». Также сообщалось о взятии в плен Карена Казаряна, который по утверждению МО Азербайджана является «армянским военнослужащим, членом диверсионной группы».
Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что житель армянского села Бердаван Карен Казарян 1984 г. р. не служит и никогда не служил в ВС РА. Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян на своей странице в Facebook также распространил заявление, сообщив, что взятый в плен азербайджанской стороной Карен Казарян не имеет никакого отношения к Вооруженным силам.
«Казарян – житель села Бердаван и не имеет никакого отношения с военной службой. Он имеет проблемы со здоровьем и с 2013 года состоит на учете в соответствующем медучреждении. Обстоятельства его нахождения на территории Азербайджана уточняются», - отметил Агаронян.
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