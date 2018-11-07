Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении рыбы и икры из Армении

PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор устанавливает ограничительные меры на поставки животноводческой продукции с ряда предприятий Армении и Казахстана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении подведомственными Россельхознадзору лабораториями несоответствий продукции, поступившей с предприятий из республик Казахстан и Армения, нормам и требованиям России и ЕАЭС»,- говорится в заявлении.

Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении поступающей продукции с нижеперечисленных предприятий из Армении:

ООО «Айр Ев Ворди Буниатяннер» – в связи с выявлением остатков запрещенных и вредных веществ – метаболитов нитрофурана в рыбной продукции;

ООО «Фишарт» – выявление дрожжей в икре осетровых;