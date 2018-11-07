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Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении рыбы и икры из Армении

Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении рыбы и икры из Армении
7 ноября 2018 - 14:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор устанавливает ограничительные меры на поставки животноводческой продукции с ряда предприятий Армении и Казахстана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении подведомственными Россельхознадзору лабораториями несоответствий продукции, поступившей с предприятий из республик Казахстан и Армения, нормам и требованиям России и ЕАЭС»,- говорится в заявлении.

Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении поступающей продукции с нижеперечисленных предприятий из Армении:

  • ООО «Айр Ев Ворди Буниатяннер» – в связи с выявлением остатков запрещенных и вредных веществ – метаболитов нитрофурана в рыбной продукции;
  • ООО «Фишарт» – выявление дрожжей в икре осетровых;
  • ООО «Хайц Ишхан» – выявление дрожжей в икре лососевых.

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