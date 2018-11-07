Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении рыбы и икры из Армении
7 ноября 2018 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор устанавливает ограничительные меры на поставки животноводческой продукции с ряда предприятий Армении и Казахстана. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении подведомственными Россельхознадзору лабораториями несоответствий продукции, поступившей с предприятий из республик Казахстан и Армения, нормам и требованиям России и ЕАЭС»,- говорится в заявлении.
Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении поступающей продукции с нижеперечисленных предприятий из Армении:
Самое значимое
Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, а в 2019 году – на уровне 4.4%
Кроме того, АБР повысил прогноз роста ВВП Армении на 2019 год
Обсуждались возможности инвестиционного сотрудничества с Арменией
В первой десятке стран, признанных лидерами в инновационном развитии и внедрении новшеств в повседневную жизнь, оказались Швейцария, Нидерланды, Швеция
Partner news
Последние новости
У The Beatles вышел новый клип на песню Back in the U.S.S.R. (видео) Выход ролика приурочен к 50-летию двойного альбома The Beatles 1968 года
Ушаков: На пост генсека ОДКБ - 3 кандидатуры Ушаков уточнил, что избрание нового генсекретаря является чувствительным вопросом, и решаться он будет в закрытом режиме
В США покажут фильм «Спитак» о землетрясении в Армении В российский прокат фильм выйдет 29 ноября
Банк Англии не выдает Мадуро 15 тонн венесуэльского золота Британские власти настаивают на проведении стандартной процедуры по противодействию отмывания денег