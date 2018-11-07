По сериалу «Во все тяжкие» снимут двухчасовой фильм

PanARMENIAN.Net - Американский режиссер, продюсер и сценарист Винс Гиллиган работает над двухчасовым фильмом во вселенной сериала «Во все тяжкие».

В данный момент неизвестно, покажут ли фильм в кинотеатрах или он предназначен для телевидения, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Неизвестно, будет ли кинолента приквелом (как сериал «Лучше звоните Солу») или продолжит историю сериала; также нет информации о том, кто снимется в главных ролях.

Близкие к Гиллигану источники добавили, что он займет кресло исполнительного продюсера, напишет сценарий и, возможно, станет режиссером фильма.

Сериал «Во все тяжкие» выходил на канале AMC с 2008 по 2013 годы. В феврале 2015 года телеканал AMC и компания Sony Pictures Television запустили приквел под названием «Лучше звоните Солу».