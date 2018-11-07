По сериалу «Во все тяжкие» снимут двухчасовой фильм
7 ноября 2018 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский режиссер, продюсер и сценарист Винс Гиллиган работает над двухчасовым фильмом во вселенной сериала «Во все тяжкие».
В данный момент неизвестно, покажут ли фильм в кинотеатрах или он предназначен для телевидения, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Неизвестно, будет ли кинолента приквелом (как сериал «Лучше звоните Солу») или продолжит историю сериала; также нет информации о том, кто снимется в главных ролях.
Близкие к Гиллигану источники добавили, что он займет кресло исполнительного продюсера, напишет сценарий и, возможно, станет режиссером фильма.
Сериал «Во все тяжкие» выходил на канале AMC с 2008 по 2013 годы. В феврале 2015 года телеканал AMC и компания Sony Pictures Television запустили приквел под названием «Лучше звоните Солу».
Самое значимое
Всего в список попали картины из 87 стран
С 28 сентября по 25 октября работы более чем семидесяти художников из разных стран мира будут экспонироваться в семи ключевых культурных локациях
«Мы знаем, что Zaz очень любят в Армении», – сказал посол
Седьмому сезону «Игра престолов» удалось опередить главного конкурента - обладателя премии за прошлый год «Рассказ служанки», который показывается на канале Hulu
Partner news
Последние новости
Ушаков: На пост генсека ОДКБ - 3 кандидатуры Ушаков уточнил, что избрание нового генсекретаря является чувствительным вопросом, и решаться он будет в закрытом режиме
Банк Англии не выдает Мадуро 15 тонн венесуэльского золота Британские власти настаивают на проведении стандартной процедуры по противодействию отмывания денег
В Таджикистане заблокировали Facebook, «Одноклассники» и YouTube Комментировать ситуацию в Службе связи Таджикистана не стали, дав совет обратиться в Единый коммуникационный центр
Ариана Гранде признана женщиной года Артистка получила звание журнала Billboard за заслуги в музыкальной индустрии.