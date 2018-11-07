В Таджикистане заблокировали Facebook, «Одноклассники» и YouTube
7 ноября 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook недоступна на территории Таджикистана, пользователи не могут войти также в «Одноклассники» и на сервис видеохостинга YouTube.
Одновременно с ограничением доступа в соцсети недоступны мессенджеры Viber, What's App и Telegram, пишут «Известия».
Комментировать ситуацию в Службе связи Таджикистана не стали, дав совет обратиться в Единый коммуникационный центр. Там отметили, что предоставляют доступ в интернет, блокировка сайтов от них не зависит.
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