// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Таджикистане заблокировали Facebook, «Одноклассники» и YouTube

В Таджикистане заблокировали Facebook, «Одноклассники» и YouTube
7 ноября 2018 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook недоступна на территории Таджикистана, пользователи не могут войти также в «Одноклассники» и на сервис видеохостинга YouTube.

Одновременно с ограничением доступа в соцсети недоступны мессенджеры Viber, What's App и Telegram, пишут «Известия».

Комментировать ситуацию в Службе связи Таджикистана не стали, дав совет обратиться в Единый коммуникационный центр. Там отметили, что предоставляют доступ в интернет, блокировка сайтов от них не зависит.

Ссылки по теме:
Iz.ru: Социальные сети, мессенджеры и YouTube заблокированы в Таджикистане
 Самое значимое
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
eBay подала в суд на Amazon за «незаконное переманивание продавцов»
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
У The Beatles вышел новый клип на песню Back in the U.S.S.R. (видео) Выход ролика приурочен к 50-летию двойного альбома The Beatles 1968 года
Ушаков: На пост генсека ОДКБ - 3 кандидатуры Ушаков уточнил, что избрание нового генсекретаря является чувствительным вопросом, и решаться он будет в закрытом режиме
В США покажут фильм «Спитак» о землетрясении в Армении В российский прокат фильм выйдет 29 ноября
Банк Англии не выдает Мадуро 15 тонн венесуэльского золота Британские власти настаивают на проведении стандартной процедуры по противодействию отмывания денег