В Таджикистане заблокировали Facebook, «Одноклассники» и YouTube

PanARMENIAN.Net - Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook недоступна на территории Таджикистана, пользователи не могут войти также в «Одноклассники» и на сервис видеохостинга YouTube.

Одновременно с ограничением доступа в соцсети недоступны мессенджеры Viber, What's App и Telegram, пишут «Известия».

Комментировать ситуацию в Службе связи Таджикистана не стали, дав совет обратиться в Единый коммуникационный центр. Там отметили, что предоставляют доступ в интернет, блокировка сайтов от них не зависит.