Банк Англии не выдает Мадуро 15 тонн венесуэльского золота
7 ноября 2018 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался репатриировать примерно 15 тонн венесуэльского золота, хранящегося в Банке Англии, но центробанк ответил отказом.
Британские власти настаивают на проведении стандартной процедуры по противодействию отмывания денег, пишет «Ъ» со ссылкой на The Times.
В частности они хотят выяснить, на что именно будут потрачены деньги от продажи золотых слитков стоимостью примерно $550 млн. У Банка Англии есть опасения, что Мадуро продаст золото и использует вырученные средства для собственной выгоды.
О попытках венесуэльского лидера репатриировать золотые резервы первым сообщило агентство Reuters. По данным его источников, президент аргументировал свою просьбу опасениями, что в итоге золото страны подпадет под международные санкции. Венесуэла, чья экономика переживает тяжелейший кризис и гиперинфляцию, уже отрезана от международных рынков, а ее официальные лица — под санкциями США и ЕС. Ранее действие санкций продлила администрация президента США Дональда Трампа, а 7 ноября — Европейский союз.
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