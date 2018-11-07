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Банк Англии не выдает Мадуро 15 тонн венесуэльского золота

Банк Англии не выдает Мадуро 15 тонн венесуэльского золота
7 ноября 2018 - 16:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался репатриировать примерно 15 тонн венесуэльского золота, хранящегося в Банке Англии, но центробанк ответил отказом.

Британские власти настаивают на проведении стандартной процедуры по противодействию отмывания денег, пишет «Ъ» со ссылкой на The Times.

В частности они хотят выяснить, на что именно будут потрачены деньги от продажи золотых слитков стоимостью примерно $550 млн. У Банка Англии есть опасения, что Мадуро продаст золото и использует вырученные средства для собственной выгоды.

О попытках венесуэльского лидера репатриировать золотые резервы первым сообщило агентство Reuters. По данным его источников, президент аргументировал свою просьбу опасениями, что в итоге золото страны подпадет под международные санкции. Венесуэла, чья экономика переживает тяжелейший кризис и гиперинфляцию, уже отрезана от международных рынков, а ее официальные лица — под санкциями США и ЕС. Ранее действие санкций продлила администрация президента США Дональда Трампа, а 7 ноября — Европейский союз.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро 15 тонн золота
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