Банк Англии не выдает Мадуро 15 тонн венесуэльского золота

PanARMENIAN.Net - Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался репатриировать примерно 15 тонн венесуэльского золота, хранящегося в Банке Англии, но центробанк ответил отказом.

Британские власти настаивают на проведении стандартной процедуры по противодействию отмывания денег, пишет «Ъ» со ссылкой на The Times.

В частности они хотят выяснить, на что именно будут потрачены деньги от продажи золотых слитков стоимостью примерно $550 млн. У Банка Англии есть опасения, что Мадуро продаст золото и использует вырученные средства для собственной выгоды.

О попытках венесуэльского лидера репатриировать золотые резервы первым сообщило агентство Reuters. По данным его источников, президент аргументировал свою просьбу опасениями, что в итоге золото страны подпадет под международные санкции. Венесуэла, чья экономика переживает тяжелейший кризис и гиперинфляцию, уже отрезана от международных рынков, а ее официальные лица — под санкциями США и ЕС. Ранее действие санкций продлила администрация президента США Дональда Трампа, а 7 ноября — Европейский союз.