В США покажут фильм «Спитак» о землетрясении в Армении

PanARMENIAN.Net - Российско-армянскую картину «Спитак», которая выдвинута на «Оскар» от Армении в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», покажут в США. Об этом в интервью ТАСС сообщил режиссер ленты Александр Котт.

В российский прокат фильм выйдет 29 ноября. Картина рассказывает о самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года.

«Что касается шансов (на «Оскар») - честно говоря, я думаю, что шансы есть, как и у всех, но не такие уж великие. Наше кино не показывали в Канне, в Берлине. Я не рассчитываю на победу, но при этом само выдвижение на «Оскар» от Армении - это уже большой шаг. И сейчас будут показы в Вашингтоне, в Майами, в Лос-Андежелесе, Нью-Йорке»,- заявил режиссер.

Драматический фильм «Спитак» о разрушительном землетрясении в Армении 7 декабря 1988 года режиссера Александра Котта вышел на экраны кинотеатров РА 20 сентября.

Хотя «Спитак» основан на реальных событиях и включает эпизоды, снятые по рассказам очевидцев, картину нельзя назвать хроникой. Режиссер намеренно оставляет за кадром визуальные ужасы, сосредоточившись на переживаниях героев. В фильме почти нет слов — горе его персонажей молчаливое. Сам режиссер называет эту картину «фильм-реквием», в котором он стремился передать «панику, отчаяние, мужество и героизм» тех, кто вопреки стихии пытался найти свой дом и близких.

Главную роль исполнил армянский актер Лерник Арутюнян. По сюжету у него будет русский друг, которого сыграл Олег Васильков. В ленте есть линия солдат гражданской обороны, их роли исполняют Александр Кузнецов и Константин Поярков.Также в ленте сыграли французские актеры Оливье Пэйджес и Жозефин Жапи.