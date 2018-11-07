Ушаков: На пост генсека ОДКБ - 3 кандидатуры

PanARMENIAN.Net - Лидеры ОДКБ в узком составе за закрытыми дверями обсудят вопрос избрания нового генерального секретаря организации,. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что кандидатами на пост генсека являются три кандидатуры.

«Тут просматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 заместителем генерального секретаря, то есть (Валерием - ред.) Семериковым. Второй вариант — избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия, и третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, — это избрание до мая 2020 года, на этот период, опять-таки армянского представителя»,- сказал Ушаков, уточнив, что избрание нового генсекретаря является чувствительным вопросом, и решаться он будет в закрытом режиме, пишет РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров был досрочно отозван со своего поста по решению армянских властей. Временно исполнять обязанности главы секретариата будет представитель России Валерий Семериков.

Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.