У The Beatles вышел новый клип на песню Back in the U.S.S.R. (видео)
7 ноября 2018 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - На ютьюб-канале группы The Beatles вышел новый видеоклип на песню Back in the U.S.S.R.
По сюжету песни и видео группа будто бы прилетает на гастроли в СССР. Ролик преимущественно состоит из кадров советской кинохроники, например, видов сталинских высоток, Красной площади в Москве, Дома контор в (тогда еще) Свердловске и так далее, пишет Meduza.
Выход ролика приурочен к 50-летию двойного альбома The Beatles 1968 года (также известен как «Белый альбом»). Композиция Back in the U.S.S.R. открывает эту пластинку.
9 ноября выйдет юбилейное переиздание альбома на семи дисках.
Ранее The Beatles выпустили видео на еще одну песню с этой пластинки — Glass Onion.
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