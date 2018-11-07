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У The Beatles вышел новый клип на песню Back in the U.S.S.R. (видео)

У The Beatles вышел новый клип на песню Back in the U.S.S.R.
  7 ноября 2018 - 18:54 AMT

PanARMENIAN.Net - На ютьюб-канале группы The Beatles вышел новый видеоклип на песню Back in the U.S.S.R.

По сюжету песни и видео группа будто бы прилетает на гастроли в СССР. Ролик преимущественно состоит из кадров советской кинохроники, например, видов сталинских высоток, Красной площади в Москве, Дома контор в (тогда еще) Свердловске и так далее, пишет Meduza.

Выход ролика приурочен к 50-летию двойного альбома The Beatles 1968 года (также известен как «Белый альбом»). Композиция Back in the U.S.S.R. открывает эту пластинку.

9 ноября выйдет юбилейное переиздание альбома на семи дисках.

Ранее The Beatles выпустили видео на еще одну песню с этой пластинки — Glass Onion.

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Meduza: У The Beatles вышло еще одно новое видео. В нем показаны сталинские высотки и Красная площадь времен СССР
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