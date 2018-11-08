Горсовет Лос-Анджелеса призывает признать Арцах независимым и суверенным государством
8 ноября 2018 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 ноября была распространена резолюция Городского совета города Лос-Анджелес штата Калифорния США по случаю 30-й годовщины освободительного движения Арцаха, в которой горсовет Лос-Анджелеса призывает признать Республику Арцах свободным, независимым и суверенным государством.
Резолюция была принята 7 сентября 2018 года.
В резолюции говорится:
«Принимая во внимание, что город Лос-Анджелес с гордостью признает 30-ю годовщину освободительного движения Арцаха;
принимая во внимание, что 30 лет назад, в феврале 1988 года, народ Арцаха выступил за самоопределение, свободу и демократию перед лицом тирании;
принимая во внимание, что от Степанакерта до Еревана люди выходили на митинги в защиту свободы и суверенитета, против нетерпимости и иностранного господства;
принимая во внимание, что Республика Арцах провозгласила свою независимость на референдуме, проведенном 10 декабря 1991г., получив одобрение подавляющего большинства населения;
принимая во внимание, что на протяжении последних трех десятилетий народ Республики Арцах проявлял стойкость и непоколебимость перед лицом войны, массовых убийств, экономических лишений и других серьезных испытаний;
принимая во внимание, что Республика Арцах остается преданной своим гражданам, сохраняя независимость и в то же время прикладывая усилия для развития кавказского региона и установления стабильности в нем, а также проводя свободные, справедливые выборы и референдумы, которые признаны примером для региона;
принимая во внимание, что официальным решением городского совета от 10 сентября 2013 года Лос-Анджелес признал суверенитет Республики Арцах и призвал правительство Соединенных Штатов и международное сообщество последовать этому,
постановляет, что принятием данной резолюции город Лос-Анджелес поздравляет Республику Арцах и ее граждан с 30-й годовщиной освободительного движения Арцаха, признает самоотверженность, решимость и стойкость, проявленные народом Республики Арцах в крайне тяжелых условиях, и объявляет 10 декабря 1991 года днем Арцаха в городе Лос-Анджелес;
постановляет далее, что город Лос-Анджелес выражает Республике Арцах и ее гражданам свои наилучшие пожелания мира, процветания и дальнейших успехов, а также призывает международное сообщество полностью признать Республику Арцах как свободное, независимое и суверенное государство».
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