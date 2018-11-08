Москалькова: В Армении нарушаются права русскоязычных
8 ноября 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с сокращениями обучения русскому языку в зарубежных школах, в том числе в учебных заведениях Армении.
«Огромную проблему порождает сворачивание обучения на русском языке в целом ряде государств, и это является грубым нарушением прав тех, кто говорит на русском языке. Это страны Прибалтики, это Армения, Киргизия и много других государств, которые сегодня лишаются возможности обучать своих детей на русском языке», — отметила она, пишет РИА Новости.
Омбудсмен России также заявила, что следует рассмотреть возможность открытия новых русских школ при посольствах за рубежом.
«Мы должны поднимать уровень борьбы за русский язык за рубежом не ради языка, а ради тех людей, которые имеют право сохранить свою культуру, свою российскую идентичность, и дать возможность получить образование на русском языке», — подчеркнула омбудсмен.
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