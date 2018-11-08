Умер известный французский композитор Франсис Ле

PanARMENIAN.Net - Французский композитор Франсис Ле скончался в Ницце. Об этом мэр города Кристиан Эстроси объявил в Twitter.

«С великим прискорбием я воспринял новость о смерти Франсиса Ле, великого музыканта и композитора, которому мы обязаны, в частности, музыкой к «Мужчине и женщине» и «Истории любви», — отметил Эстроси, пишет Lenta.ru.

Причина смерти пока не раскрывается. Ле было 86 лет.

Композитор родился в Ницце в 1932 году. Он написал музыку к более чем 50 кинолентам, в том числе к фильмам «Мужчина, который мне нравится», «Мужчина и женщина», «Отверженные» и «Эдит и Марсель» Клода Лелуша, «Эммануэль 2» Франсиса Джакобетти, «Майерлинг» Теренса Янга и «История любви» Артура Хиллера. За музыку к последней картине Ле получил премию «Оскар» в 1970 году.

Франсис Ле сочинял песни для таких исполнителей, как Эдит Пиаф, Ив Монтан, Мирей Матье и Джонни Холлидей.