Резиденция президента Армении вернется на Баграмяна 26
8 ноября 2018 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 8 ноября одобрило законодательную инициативу о возвращении резиденции президента РА на Баграмяна 26 с Маштоца 47.
«Законопроектом предлагается внести поправки в закон Республики Армения «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц и перенести резиденцию президента Республики Армения с Маштоца 47 на Баграмяна 26, а резиденцию премьер-министра – с Баграмяна 26 на Площадь Республики, в правительственное здание №1»,- заявил исполняющий обязанности министра юстиции Армении Артак Зейналян.
Ранее резиденция президента Армении была на проспекте Баграмяна, однако после перехода Армении на правительственную форму правления третий президент РА Серж Саргсян, ставший премьером, оставил за премьер-министром резиденцию на Баграмяна 26.
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