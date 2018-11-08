Главы Минобороны Армении и Казахстана готовы продолжить военное сотрудничество

PanARMENIAN.Net - В Астане прошла встреча исполняющего обязанности министра обороны Армении Давида Тонояна и министра обороны Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Встреча состоялась в рамках совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности.

Главы оборонных ведомств выразили готовность продолжить контакты в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества двух государств в сфере обороны, совместное активное участие подразделений ВС в мероприятиях как в форматах ОДКБ и СНГ, так и в рамках Международных армейских игр.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, стороны обоюдно подчеркнули необходимость расширения сотрудничества.