Главы Минобороны Армении и Казахстана готовы продолжить военное сотрудничество
8 ноября 2018 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Астане прошла встреча исполняющего обязанности министра обороны Армении Давида Тонояна и министра обороны Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Встреча состоялась в рамках совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности.
Главы оборонных ведомств выразили готовность продолжить контакты в сфере военного и военно-технического сотрудничества.
Стороны отметили высокий уровень сотрудничества двух государств в сфере обороны, совместное активное участие подразделений ВС в мероприятиях как в форматах ОДКБ и СНГ, так и в рамках Международных армейских игр.
В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, стороны обоюдно подчеркнули необходимость расширения сотрудничества.
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