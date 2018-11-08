Стрельба в одном из баров Калифорнии: Есть жертвы
8 ноября 2018 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния произошла стрельба.
Как сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на сотрудников полиции, перестрелка произошла в заведении Borderline Bar & Grill. Один из полицейских рассказал, что прозвучало по меньшей мере 30 выстрелов и среди посетителей бара есть жертвы.
В настоящий момент район Moorpark Road оцеплен полицией, по периметру стоят автомобили скорой помощи. Власти просят граждан избегать посещения этого района, пишет Vesti.ru.
Borderline — это тематический бар, в котором проводятся концерты живой музыки. Как написано на его сайте, на 7 ноября в заведении было запланировано мероприятие для студентов местного колледжа.
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