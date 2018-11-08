Стрельба в одном из баров Калифорнии: Есть жертвы

PanARMENIAN.Net - В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния произошла стрельба.

Как сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на сотрудников полиции, перестрелка произошла в заведении Borderline Bar & Grill. Один из полицейских рассказал, что прозвучало по меньшей мере 30 выстрелов и среди посетителей бара есть жертвы.

В настоящий момент район Moorpark Road оцеплен полицией, по периметру стоят автомобили скорой помощи. Власти просят граждан избегать посещения этого района, пишет Vesti.ru.

Borderline — это тематический бар, в котором проводятся концерты живой музыки. Как написано на его сайте, на 7 ноября в заведении было запланировано мероприятие для студентов местного колледжа.