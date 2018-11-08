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Стрельба в одном из баров Калифорнии: Есть жертвы

Стрельба в одном из баров Калифорнии: Есть жертвы
8 ноября 2018 - 12:41 AMT

PanARMENIAN.Net - В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния произошла стрельба.

Как сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на сотрудников полиции, перестрелка произошла в заведении Borderline Bar & Grill. Один из полицейских рассказал, что прозвучало по меньшей мере 30 выстрелов и среди посетителей бара есть жертвы.

В настоящий момент район Moorpark Road оцеплен полицией, по периметру стоят автомобили скорой помощи. Власти просят граждан избегать посещения этого района, пишет Vesti.ru.

Borderline — это тематический бар, в котором проводятся концерты живой музыки. Как написано на его сайте, на 7 ноября в заведении было запланировано мероприятие для студентов местного колледжа.

Ссылки по теме:
Vesti.ru: В одном из баров Калифорнии произошла перестрелка
LATimes. Active shooter wounds at least 6 at Borderline Bar & Grill in Thousand Oaks
http://ria.ru/world/20181108/1532365288.html?referrer_block=index_main_1
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