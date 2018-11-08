// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Юрий Хачатуров вернулся в Армению

Юрий Хачатуров вернулся в Армению
8 ноября 2018 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Юрий Хачатуров непосредственно после завершения полномочий на должности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулся в Армению.

«Хачатуров сейчас находится в Ереване», – сообщил его адвокат Мигран Погосян, передает Panorama.am.

За это время Хачатуров ни разу не был вызван на допрос. Адвокат считает, что данное обстоятельство вовсе не связанно с тем, что Хачатуров отсутствовал из Армении.

«Юрий Хачатуров не избегает правосудия», – отметил адвокат.

Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.

Ссылки по теме:
Panorama.am. Յուրի Խաչատուրովը վերադարձել է Հայաստան
 Самое значимое
Пашинян подал в отставку с поста премьера АрменииПашинян подал в отставку с поста премьера Армении
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
В Ереване открывается 17-й саммит ФранкофонииВ Ереване открывается 17-й саммит Франкофонии
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Армения снова собирается на митинг: Старая власть спровоцировала революционеров вывести народ на улицыАрмения снова собирается на митинг: Старая власть спровоцировала революционеров вывести народ на улицы
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
Пашинян в Ливане встретится с Ауном
Пашинян: Между властями Армении и Азербайджана налажена оперативная связь
Кочарян - Bloomberg: Сейчас не ставлю цели вернуться на руководящий пост в политике
Болтон - в Ереване: Для любой страны будет неверным решение о военном вмешательстве в Сирии
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
В Колорадо проголосовали за отмену рабства Отмечается, что такие же слова закрепились в конституциях еще 16 штатов
В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Ереван Плаза»: Поступила информация об угрозе взрыва «Проходит эвакуация посетителей по адресу: Б. Тульская, 13, из ТЦ «Ереван Плаза». Поступила информация об угрозе взрыва», - отметили в службе
Samsung представил гибкий смартфон (видео) Массовое производство экранов начнется в ближайшие месяцы
Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали 13 человек Среди погибших в ночном клубе в Таузанд-Оксе - предполагаемый преступник и полицейский. Более 12 человек получили ранения