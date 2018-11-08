Юрий Хачатуров вернулся в Армению
8 ноября 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Юрий Хачатуров непосредственно после завершения полномочий на должности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулся в Армению.
«Хачатуров сейчас находится в Ереване», – сообщил его адвокат Мигран Погосян, передает Panorama.am.
За это время Хачатуров ни разу не был вызван на допрос. Адвокат считает, что данное обстоятельство вовсе не связанно с тем, что Хачатуров отсутствовал из Армении.
«Юрий Хачатуров не избегает правосудия», – отметил адвокат.
Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Колорадо проголосовали за отмену рабства Отмечается, что такие же слова закрепились в конституциях еще 16 штатов
В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Ереван Плаза»: Поступила информация об угрозе взрыва «Проходит эвакуация посетителей по адресу: Б. Тульская, 13, из ТЦ «Ереван Плаза». Поступила информация об угрозе взрыва», - отметили в службе
Samsung представил гибкий смартфон (видео) Массовое производство экранов начнется в ближайшие месяцы
Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали 13 человек Среди погибших в ночном клубе в Таузанд-Оксе - предполагаемый преступник и полицейский. Более 12 человек получили ранения