Юрий Хачатуров вернулся в Армению

PanARMENIAN.Net - Юрий Хачатуров непосредственно после завершения полномочий на должности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулся в Армению.

«Хачатуров сейчас находится в Ереване», – сообщил его адвокат Мигран Погосян, передает Panorama.am.

За это время Хачатуров ни разу не был вызван на допрос. Адвокат считает, что данное обстоятельство вовсе не связанно с тем, что Хачатуров отсутствовал из Армении.

«Юрий Хачатуров не избегает правосудия», – отметил адвокат.

Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.