В Китае начнут идентифицировать людей по походке
8 ноября 2018 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайские полицейские начнут идентифицировать людей по их походке. Соответствующая технология создана компанией Watrix.
Шанхай и Пекин стали первыми городами, в которых заработала новая технология. Искусственный интеллект программы способен узнать человека на расстоянии 50 метров, в том числе со спины, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
«Мы можем даже не сотрудничать с людьми, чтобы распознать их. Анализ походки нельзя обмануть прихрамывая или шагая шире, потому что мы анализируем все особенности конкретного тела», — заявил генеральный директор компании Хуан Юнчжэнь.
Система считывает силуэт человека и создает модель его походки. Однако разработка Watrix не может идентифицировать личности граждан в реальном времени, видеозаписи необходимо загружать в программу вручную. Анализ часового ролика займет 10 минут.
Отмечается, что технология работает с точностью 94%. Для наилучшего результата она может распространяться вместе с системой распознавания лиц.
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