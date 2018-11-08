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В Китае начнут идентифицировать людей по походке

В Китае начнут идентифицировать людей по походке
8 ноября 2018 - 13:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Китайские полицейские начнут идентифицировать людей по их походке. Соответствующая технология создана компанией Watrix.

Шанхай и Пекин стали первыми городами, в которых заработала новая технология. Искусственный интеллект программы способен узнать человека на расстоянии 50 метров, в том числе со спины, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

«Мы можем даже не сотрудничать с людьми, чтобы распознать их. Анализ походки нельзя обмануть прихрамывая или шагая шире, потому что мы анализируем все особенности конкретного тела», — заявил генеральный директор компании Хуан Юнчжэнь.

Система считывает силуэт человека и создает модель его походки. Однако разработка Watrix не может идентифицировать личности граждан в реальном времени, видеозаписи необходимо загружать в программу вручную. Анализ часового ролика займет 10 минут.

Отмечается, что технология работает с точностью 94%. Для наилучшего результата она может распространяться вместе с системой распознавания лиц.

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Lenta.ru: Китайских нарушителей выследят по походке
The Independent. China rolls out surveillance system to identify people by their body shape and walk
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