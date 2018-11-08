Спецпредставитель ЕС: Надеемся на предметные переговоры по карабахскому конфликту

PanARMENIAN.Net - Европейский союз (ЕС) надеется на скорейшее проведение предметных переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил находящийся с визитом в Баку специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Клаар сказал, что ЕС приветствует снижение напряженности и конструктивный подход руководства Азербайджана и Армении к урегулированию конфликта, пишет Trend.

«ЕС надеется, что это будет сопровождаться конкретными и предметными переговорами как можно скорее с целью продвижения мирного урегулирования конфликта на основе взаимных компромиссов. В связи с этим ЕС поддерживает усилия, предпринятые сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал он.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) – совместно с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком с 29 октября по 2 ноября посетили регион. По итогам визита они сделали заявление, в котором отмечается, что главная цель визита состояла в том, чтобы обсудить итоги беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита СНГ в Душанбе в сентябре, наметить следующие шаги в мирном процессе по урегулированию карабахской проблемы и провести мониторинг общего развития ситуации на местах.

Ранее Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.