Спецпредставитель ЕС: Надеемся на предметные переговоры по карабахскому конфликту
8 ноября 2018 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский союз (ЕС) надеется на скорейшее проведение предметных переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил находящийся с визитом в Баку специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
Клаар сказал, что ЕС приветствует снижение напряженности и конструктивный подход руководства Азербайджана и Армении к урегулированию конфликта, пишет Trend.
«ЕС надеется, что это будет сопровождаться конкретными и предметными переговорами как можно скорее с целью продвижения мирного урегулирования конфликта на основе взаимных компромиссов. В связи с этим ЕС поддерживает усилия, предпринятые сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал он.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) – совместно с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком с 29 октября по 2 ноября посетили регион. По итогам визита они сделали заявление, в котором отмечается, что главная цель визита состояла в том, чтобы обсудить итоги беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита СНГ в Душанбе в сентябре, наметить следующие шаги в мирном процессе по урегулированию карабахской проблемы и провести мониторинг общего развития ситуации на местах.
Ранее Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.
«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.
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