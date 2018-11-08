У Tesla появился новый председатель совета директоров вместо Маска

PanARMENIAN.Net - Компания Tesla назначила нового председателя совета директоров: им стала Робин Денем. Об этом говорится в сообщении компании.

Денем входит в совет директоров Tesla в качестве независимого директора с 2014 года. В новую должность она вступает сразу после назначения.

«Я верю в эту компанию, верю в ее миссию и с нетерпением жду, чтобы помочь Илону (Маску – ред.) и команде Tesla добиться устойчивой прибыли и обеспечить долгосрочную акционерную стоимость», – заявила Денем, пишут «Ведомости».

Ранее председателем совета директоров Tesla был ее гендиректор Илон Маск. В октябре суд запретил ему занимать эту должность в рамках соглашения между самим Маском и комиссией по ценным бумагам (SEC).

SEC обратилась в суд с иском против Маска в конце октября. Поводом стали сообщения бизнесмена в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией и выкупить акции по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. Регулятор обвинил Маска в мошенничестве из-за «фальшивых и вводящих в заблуждение» публикаций. SEC посчитала, что он на самом деле сделал эти записи в Twitter, чтобы произвести впечатление на свою девушку – канадскую певицу Граймс. Маск поначалу отказался от сделки с регулятором, однако спустя три дня все-таки достиг с ним соглашения.