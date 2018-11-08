В Facebook Messenger можно будет удалить отправленные сообщения

PanARMENIAN.Net - В мессенджере Facebook Messenger вскоре появится долгожданная возможность удаления отправленных сообщений. Об этом говорится в заметке к последнему обновлению приложения для iOS.

Удалить отправленное сообщение можно будет совсем недолго — в течение 10 минут. Точных сроков запуска функции разработчики пока не сообщили. Говорится лишь, что она «скоро появится», пишет Ferra.ru.

Еще в апреле было замечено, что команда социальной сети начала удалять некоторые сообщения Марка Цукербега, главы Facebook, и других топ-менеджеров компании из входящих других пользователей. В октябре началось более широкое тестирование возможности.