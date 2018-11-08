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В Facebook Messenger можно будет удалить отправленные сообщения

В Facebook Messenger можно будет удалить отправленные сообщения
8 ноября 2018 - 15:02 AMT

PanARMENIAN.Net - В мессенджере Facebook Messenger вскоре появится долгожданная возможность удаления отправленных сообщений. Об этом говорится в заметке к последнему обновлению приложения для iOS.

Удалить отправленное сообщение можно будет совсем недолго — в течение 10 минут. Точных сроков запуска функции разработчики пока не сообщили. Говорится лишь, что она «скоро появится», пишет Ferra.ru.

Еще в апреле было замечено, что команда социальной сети начала удалять некоторые сообщения Марка Цукербега, главы Facebook, и других топ-менеджеров компании из входящих других пользователей. В октябре началось более широкое тестирование возможности.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Facebook разрешит удалять отправленные сообщения
The Independent. FACEBOOK MESSENGER FINALLY INTRODUCES 'UNSEND' FEATURE – BUT THERE'S A CATCH
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