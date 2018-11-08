Армения ведет переговоры с «Газпромом» о снижении тарифов на газ

PanARMENIAN.Net - Армения ведет переговоры с министерством энергетики РФ и «Газпромом» о снижении тарифов на газ. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. министра энергетики Армении Гарегин Баграмян.

«В данный момент ведутся переговоры как о цене на газ на границе, так и о структуре ценообразования для конечного потребителя. Не желая вредить переговорам, сейчас не хочу говорить о деталях»,- сказал он.

Ранее стало известно, что в Армении создана рабочая группа, которая займется изучением компонентов, влияющих на формирование цены на газ. Рабочую группу возглавил вице-премьер республики Мгер Григорян. В ее состав вошли 8 человек - министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, генеральный директор компании «Газпром Армения» Грант Тадевосян и другие.