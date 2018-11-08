Армения ведет переговоры с «Газпромом» о снижении тарифов на газ
8 ноября 2018 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения ведет переговоры с министерством энергетики РФ и «Газпромом» о снижении тарифов на газ. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. министра энергетики Армении Гарегин Баграмян.
«В данный момент ведутся переговоры как о цене на газ на границе, так и о структуре ценообразования для конечного потребителя. Не желая вредить переговорам, сейчас не хочу говорить о деталях»,- сказал он.
Ранее стало известно, что в Армении создана рабочая группа, которая займется изучением компонентов, влияющих на формирование цены на газ. Рабочую группу возглавил вице-премьер республики Мгер Григорян. В ее состав вошли 8 человек - министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, генеральный директор компании «Газпром Армения» Грант Тадевосян и другие.
Самое значимое
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
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