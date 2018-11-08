Вышел трейлер «Маугли» Энди Серкиса (видео)
8 ноября 2018 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Netflix выпустил трейлер приключенческого фильма «Маугли» (Mowgli: Legend of the Jungle), основанного на «Книге джунглей» Редьярда Киплинга.
Фильм снял актер и режиссер армянского происхождения Энди Серкис (Саркисян), наиболее известный по роли Голлума во «Властелине колец», пишет Meduza.
Версия Серкиса будет более мрачной и драматичной, чем «Книга джунглей» Джона Фавро и режиссер считает, что его «Маугли» рассчитан на более взрослую аудиторию, чем предыдущие экранизации. По его словам, главный герой и животные будут «эмоционально правдивыми», а сам зрители не увидят намеков, что весь фильм — сказка.
Роль Маугли, воспитанного волками, исполнил актер Роэн Чанд. Животных, появляющихся в фильме, озвучили Бенедикт Камбербэтч (тигр Шерхан), Кристиан Бэйл (пантера Багира) и Кейт Бланшетт (питон Каа).
Netflix в июле купил права на «Маугли» у компании Warner Bros. Ожидалось, что премьера состоится в 2019 году, но дату выхода перенесли на более ранний срок. 29 ноября фильм покажут в некоторых кинотеатрах в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лондоне, а 7 декабря он будет доступен по всему миру на Netflix.
Создатель «Гравитации» Альфонсо Куарон помогал в создании «Маугли», пока Серкис снимался в триквеле «Планете обезьян». Съемки «Маугли» прошли в Южной Африке, где кинематографисты нашли локации, похожие на джунгли Индии XIX века.
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