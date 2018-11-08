В Астане стартовал саммит ОДКБ: В повестке - избрание генсека (видео)
8 ноября 2018 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В Астане 8 ноября стартовала сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В рамках саммита будет обсужден вопрос назнаения нового генсека ОДКБ.
В саммите принимают участие главы стран-членов организации, в том числе - и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
До 2020 года пост генсека ОДКБ закреплен за Арменией, и власти республики ожидают, что следующий генсек также будет представлять РА. Однако СМИ пишут, что этот пост может быть передан Белоруссии.
Экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
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Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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