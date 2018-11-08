В Астане стартовал саммит ОДКБ: В повестке - избрание генсека

PanARMENIAN.Net - В Астане 8 ноября стартовала сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В рамках саммита будет обсужден вопрос назнаения нового генсека ОДКБ.

В саммите принимают участие главы стран-членов организации, в том числе - и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

До 2020 года пост генсека ОДКБ закреплен за Арменией, и власти республики ожидают, что следующий генсек также будет представлять РА. Однако СМИ пишут, что этот пост может быть передан Белоруссии.

Экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.