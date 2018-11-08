«Коммерсант»: Алиева хотели пригласить на саммит ОДКБ в качестве гостя, но Армения была против

PanARMENIAN.Net - В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждалась идея пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Астане в качестве гостя. Об этом сообщили «Коммерсанту» два источника, участвовавших в подготовке заседания Совета коллективной безопасности.

По словам собеседников издания, эту идею высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и поддержали некоторые другие лидеры, среди которых называют белорусского президента Александра Лукашенко. Алиев, отмечают источники, был готов посетить Астану, но против этой идеи выступила армянская сторона.

«Главы стран, не входящих в альянс, могут принимать участие в мероприятиях ОДКБ, если с этим согласны все члены организации»,— пояснил высокопоставленный собеседник издания в делегации одной из стран-членов организации. В этом случае, по его словам, консенсуса не было.

На просьбу прокомментировать идею приглашения Алиева в Астану пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила: «У нас нет такой информации».

В ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 8-9 ноября с рабочим визитом отправился в Казахстан.

Ожидается, что в Астане будет решен вопрос о назначении нового генсека ОДКБ. До 2020 года этот пост закреплен за Арменией, и власти республики ожидают, что следующий генсек также будет представлять РА. Однако СМИ пишут, что этот пост может быть передан Белоруссии.