Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали 13 человек

PanARMENIAN.Net - В результате стрельбы в ночном клубе Borderline Bar and Grill калифорнийского города Таузанд-Окс близ Лос-Анджелеса погибли 13 человек, в том числе предполагаемый преступник и полицейский, прибывший на место инцидента. Об этом 8 ноября сообщил представитель местного шерифа.

Более 12 человек получили ранения, в том числе тяжелые, пишет Deutsche Welle.

Неизвестный мужчина поздним вечером 7 ноября по местному времени вошел в ночной клуб Borderline Bar and Grill и около 30 раз выстрелил по находившимся там людям. В помещении проходила вечеринка студентов колледжа, на ней присутствовали несколько сотен человек.