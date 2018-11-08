Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали 13 человек
8 ноября 2018 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате стрельбы в ночном клубе Borderline Bar and Grill калифорнийского города Таузанд-Окс близ Лос-Анджелеса погибли 13 человек, в том числе предполагаемый преступник и полицейский, прибывший на место инцидента. Об этом 8 ноября сообщил представитель местного шерифа.
Более 12 человек получили ранения, в том числе тяжелые, пишет Deutsche Welle.
Неизвестный мужчина поздним вечером 7 ноября по местному времени вошел в ночной клуб Borderline Bar and Grill и около 30 раз выстрелил по находившимся там людям. В помещении проходила вечеринка студентов колледжа, на ней присутствовали несколько сотен человек.
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