// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Samsung представил гибкий смартфон (видео)

Samsung представил гибкий смартфон
  8 ноября 2018 - 18:04 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Калифорнии мероприятии для разработчиков Samsung Developer Conference (SDC-2018) южнокорейская компания презентовала прототип смартфона (предварительные названия — Galaxy F и Galaxy X) с гнущимся дисплеем Infinity Flex, диагональ которого в развернутом состоянии равна 7,3 дюйма. Массовое производство экранов начнется в ближайшие месяцы.

Параллельно проходила конференция Android Developer Summit, на которой было объявлено о поддержке гибких смартфонов и других гаджетов операционной системой Android, пишет «Ъ».

По словам вице-президента по разработке Android Дейва Берка, компании пришлось переработать интерфейс, чтобы пользователь смог использовать ОС в сложенном и развернутом состояниях. Новая система получила название Android Foldables.

Ранее китайская Rouyu Technology стала первой в мире компанией, представившей гибкий смартфон FlexPai. В развернутом состоянии дисплей FlexPai имеет диагональ 7,8 дюйма, в складном состоянии — около 4 дюймов.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Samsung показала гибкий смартфон
 Самое значимое
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
eBay подала в суд на Amazon за «незаконное переманивание продавцов»
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В Колорадо проголосовали за отмену рабства Отмечается, что такие же слова закрепились в конституциях еще 16 штатов
В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Ереван Плаза»: Поступила информация об угрозе взрыва «Проходит эвакуация посетителей по адресу: Б. Тульская, 13, из ТЦ «Ереван Плаза». Поступила информация об угрозе взрыва», - отметили в службе
Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали 13 человек Среди погибших в ночном клубе в Таузанд-Оксе - предполагаемый преступник и полицейский. Более 12 человек получили ранения
«Коммерсант»: Алиева хотели пригласить на саммит ОДКБ в качестве гостя, но Армения была против Алиев, отмечают источники, был готов посетить Астану, но против этой идеи выступила армянская сторона