Samsung представил гибкий смартфон

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Калифорнии мероприятии для разработчиков Samsung Developer Conference (SDC-2018) южнокорейская компания презентовала прототип смартфона (предварительные названия — Galaxy F и Galaxy X) с гнущимся дисплеем Infinity Flex, диагональ которого в развернутом состоянии равна 7,3 дюйма. Массовое производство экранов начнется в ближайшие месяцы.

Параллельно проходила конференция Android Developer Summit, на которой было объявлено о поддержке гибких смартфонов и других гаджетов операционной системой Android, пишет «Ъ».

По словам вице-президента по разработке Android Дейва Берка, компании пришлось переработать интерфейс, чтобы пользователь смог использовать ОС в сложенном и развернутом состояниях. Новая система получила название Android Foldables.

Ранее китайская Rouyu Technology стала первой в мире компанией, представившей гибкий смартфон FlexPai. В развернутом состоянии дисплей FlexPai имеет диагональ 7,8 дюйма, в складном состоянии — около 4 дюймов.