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В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Ереван Плаза»: Поступила информация об угрозе взрыва

В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Ереван Плаза»: Поступила информация об угрозе взрыва
8 ноября 2018 - 18:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Эвакуация посетителей проводится из здания торгового центра «Ереван Плаза» в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах столицы РФ.

«Проходит эвакуация посетителей по адресу: Б. Тульская, 13, из ТЦ «Ереван Плаза». Поступила информация об угрозе взрыва», - отметили в службе, пишет ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе столичных главков МЧС и МВД данную информацию пока не подтверждают.

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Tass.ru. В Москве из здания ТЦ "Ереван Плаза" идет эвакуация из-за якобы угрозы взрыва
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