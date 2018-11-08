В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Ереван Плаза»: Поступила информация об угрозе взрыва

PanARMENIAN.Net - Эвакуация посетителей проводится из здания торгового центра «Ереван Плаза» в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах столицы РФ.

«Проходит эвакуация посетителей по адресу: Б. Тульская, 13, из ТЦ «Ереван Плаза». Поступила информация об угрозе взрыва», - отметили в службе, пишет ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе столичных главков МЧС и МВД данную информацию пока не подтверждают.