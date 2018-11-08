В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Ереван Плаза»: Поступила информация об угрозе взрыва
8 ноября 2018 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Эвакуация посетителей проводится из здания торгового центра «Ереван Плаза» в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах столицы РФ.
«Проходит эвакуация посетителей по адресу: Б. Тульская, 13, из ТЦ «Ереван Плаза». Поступила информация об угрозе взрыва», - отметили в службе, пишет ТАСС.
В свою очередь в пресс-службе столичных главков МЧС и МВД данную информацию пока не подтверждают.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Samsung представил гибкий смартфон (видео) Массовое производство экранов начнется в ближайшие месяцы
«Коммерсант»: Алиева хотели пригласить на саммит ОДКБ в качестве гостя, но Армения была против Алиев, отмечают источники, был готов посетить Астану, но против этой идеи выступила армянская сторона
В Астане стартовал саммит ОДКБ: В повестке - избрание генсека (видео) В саммите принимают участие главы стран-членов организации, в том числе - и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Вышел трейлер «Маугли» Энди Серкиса (видео) Роль Маугли, воспитанного волками, исполнил актер Роэн Чанд