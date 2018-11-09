Экс-министр обороны РА: Пашиняну как воздух нужна сильная оппозиция в парламенте
9 ноября 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну как воздух нужна сильная оппозиция в парламенте. Об этомна своей странице в Facebook написалчлен Республиканской партии Армении (РПА), экс-министр обороны РА Виген Саркисян.
«В первую очередь, для противодействия неизбежному международному давлению на него в вопросе карабахского конфликта. Парламентская дипломатия также является мощным инструментом внешней политики. А в вопросах безопасности и обороны просто необходимо искать надпартийные, консенсусные решения и выходы. Этого возможно достичь только посредством дискуссии и сотрудничества с конструктивной и опытной командой», – отметил Саркисян.
Ранее Виген Саркисян написал, что Республиканская партия Армении обязательно должна принять участие в предстоящих внеочередных выборах в Национальное собрание РА.«Таким образом состоявшаяся политическая партия после смены власти вместо того, чтобы быть «в обиде» на свой народ, представит заявку на служение ему в новом статусе. Находиться в оппозиции – не привилегия, не административный рычаг, не высокое общественное положение. Это почетная возможность покаяться за совершенные ошибки на деле, а не на словах»,- написал Саркисян.
Выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря.
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Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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