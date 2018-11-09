Экс-министр обороны РА: Пашиняну как воздух нужна сильная оппозиция в парламенте

PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну как воздух нужна сильная оппозиция в парламенте. Об этомна своей странице в Facebook написалчлен Республиканской партии Армении (РПА), экс-министр обороны РА Виген Саркисян.

«В первую очередь, для противодействия неизбежному международному давлению на него в вопросе карабахского конфликта. Парламентская дипломатия также является мощным инструментом внешней политики. А в вопросах безопасности и обороны просто необходимо искать надпартийные, консенсусные решения и выходы. Этого возможно достичь только посредством дискуссии и сотрудничества с конструктивной и опытной командой», – отметил Саркисян.

Ранее Виген Саркисян написал, что Республиканская партия Армении обязательно должна принять участие в предстоящих внеочередных выборах в Национальное собрание РА.«Таким образом состоявшаяся политическая партия после смены власти вместо того, чтобы быть «в обиде» на свой народ, представит заявку на служение ему в новом статусе. Находиться в оппозиции – не привилегия, не административный рычаг, не высокое общественное положение. Это почетная возможность покаяться за совершенные ошибки на деле, а не на словах»,- написал Саркисян.

Выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря.