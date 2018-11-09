Предвыборный штаб блока «Мой шаг» возглавит Сурен Папикян
9 ноября 2018 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Армении Сурен Папикян возглавит предвыборный штаб блока «Мой шаг» на внеочередных выборах в парламент Армении. Об этом сам Папикян написал на своей странице в Facebook.
«Дорогие соотечественники, сообщаю, что на предстоящих 9 декабря внеочередных выборах в Национальное собрание Армении имею честь возглавить предвыборный штаб блока «Мой шаг». Взятая нами в этом ответственном и обязывающем деле миссия заключается в одном – обеспечить свободные и честные выборы и укрепить окончательную победу гражданина Республики Армения», – написал он.
Выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики. В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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