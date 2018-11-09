// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Предвыборный штаб блока «Мой шаг» возглавит Сурен Папикян

Предвыборный штаб блока «Мой шаг» возглавит Сурен Папикян
9 ноября 2018 - 11:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Армении Сурен Папикян возглавит предвыборный штаб блока «Мой шаг» на внеочередных выборах в парламент Армении. Об этом сам Папикян написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, сообщаю, что на предстоящих 9 декабря внеочередных выборах в Национальное собрание Армении имею честь возглавить предвыборный штаб блока «Мой шаг». Взятая нами в этом ответственном и обязывающем деле миссия заключается в одном – обеспечить свободные и честные выборы и укрепить окончательную победу гражданина Республики Армения», – написал он.

Выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики. В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

 Самое значимое
Пашинян подал в отставку с поста премьера АрменииПашинян подал в отставку с поста премьера Армении
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
В Ереване открывается 17-й саммит ФранкофонииВ Ереване открывается 17-й саммит Франкофонии
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Армения снова собирается на митинг: Старая власть спровоцировала революционеров вывести народ на улицыАрмения снова собирается на митинг: Старая власть спровоцировала революционеров вывести народ на улицы
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
Пашинян в Ливане встретится с Ауном
Пашинян: Между властями Армении и Азербайджана налажена оперативная связь
Кочарян - Bloomberg: Сейчас не ставлю цели вернуться на руководящий пост в политике
Болтон - в Ереване: Для любой страны будет неверным решение о военном вмешательстве в Сирии
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Карлсен и Каруана поборятся за шахматную корону в Лондоне Карлсен в третий раз будет защищать свой титул, Каруана же имеет шанс стать первым американским чемпионом мира с 1975 года, когда корону уступил Бобби Фишер
СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст усыновят ребенка из Армении По данным издания, супружеская пара уже связалась с одним из детдомов в Армении, в котором побывала 3 года назад в ходе визита на родину отца Кардашьян
СМИ: Лесной пожар уничтожил город Парадайс в Калифорнии Ранее власти объявили о полной эвакуации населения города — 27 тысяч жителей
Назарбаев: Новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии Президент Казахстана отметил, что по уставу ОДКБ следующей после Армении идет Белоруссия.