Назарбаев: Новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет представитель Белоруссии.

«У нас коллизия в связи с тем, что (Юрий) Хачатуров, представитель Армении, был у нас генсеком и был отозван», - напомнил Назарбаев журналистам по итогам саммита ОДКБ. Президент Казахстана отметил, что по уставу ОДКБ следующей после Армении идет Белоруссия.

«Все главы (государств ОДКБ) сказали, что нам нужен действующий генеральный секретарь с белорусской стороны. Этот вопрос мы определим 6 декабря в Санкт-Петербурге», - пообещал Назарбаев, пишет ТАСС..

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, также не исключил, что новый генеральный секретарь ОДКБ будет определен главами государств 6 декабря на встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, на 6 декабря запланирована следующая встреча лидеров ОДКБ, а также саммиты ЕАЭС и СНГ.

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв инициировала армянская сторона.

Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.