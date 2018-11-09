Назарбаев: Новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии
9 ноября 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет представитель Белоруссии.
«У нас коллизия в связи с тем, что (Юрий) Хачатуров, представитель Армении, был у нас генсеком и был отозван», - напомнил Назарбаев журналистам по итогам саммита ОДКБ. Президент Казахстана отметил, что по уставу ОДКБ следующей после Армении идет Белоруссия.
«Все главы (государств ОДКБ) сказали, что нам нужен действующий генеральный секретарь с белорусской стороны. Этот вопрос мы определим 6 декабря в Санкт-Петербурге», - пообещал Назарбаев, пишет ТАСС..
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, также не исключил, что новый генеральный секретарь ОДКБ будет определен главами государств 6 декабря на встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, на 6 декабря запланирована следующая встреча лидеров ОДКБ, а также саммиты ЕАЭС и СНГ.
2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв инициировала армянская сторона.
Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
Самое значимое
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
Partner news
Последние новости
Карлсен и Каруана поборятся за шахматную корону в Лондоне Карлсен в третий раз будет защищать свой титул, Каруана же имеет шанс стать первым американским чемпионом мира с 1975 года, когда корону уступил Бобби Фишер
СМИ: Лесной пожар уничтожил город Парадайс в Калифорнии Ранее власти объявили о полной эвакуации населения города — 27 тысяч жителей
Предвыборный штаб блока «Мой шаг» возглавит Сурен Папикян Выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря
Экс-министр обороны РА: Пашиняну как воздух нужна сильная оппозиция в парламенте В первую очередь, для противодействия неизбежному международному давлению на него в вопросе карабахского конфликта