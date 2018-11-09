СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст усыновят ребенка из Армении

PanARMENIAN.Net - Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян и ее супруг, известный рэпер Канье Уэст хотят усыновить ребенка в Армении. Об этом пишет Mirror со ссылкой на свои источники.

У супругов уже есть трое детей - пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и 10-месячная Чикаго. Последняя родилась при помощи суррогатной матери, так как врачи запретили Кардашьян рожать по медицинским показаниям.

По данным издания, супружеская пара уже связалась с одним из детдомов в Армении, в котором побывала 3 года назад в ходе визита на родину отца Кардашьян.

Как отмечают источники, супруги уже выбрали имя для ребенка: они хотят назвать его Сэм в честь прапрадеда Ким - Сагатела Кардашова, который сменил свое имя на Сэма Кардашяна после приезда в США.

В апреле 2015 года сестры Ким и Хлои Кардашьян посетили Армению. Ким сопровождал ее супруг Канье Уэст.