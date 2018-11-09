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В Мельбурне мужчина въехал на машине в торговый центр и напал на людей с ножом: Есть жертва

В Мельбурне мужчина въехал на машине в торговый центр и напал на людей с ножом: Есть жертва
9 ноября 2018 - 13:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Мужчина в австралийском Мельбурне врезался на машине в торговый центр, поджег автомобиль и напал на людей с ножом. Об этом сообщается Twitter-аккаунте радио ABC Melbourne.

Нападавшему удалось ранить троих. Один из них скончался на месте, двое других госпитализированы. Пытаясь атаковать полицейских, злоумышленник получил огнестрельное ранение и госпитализирован, в настоящий момент он в критическом состоянии. Прибывшая на место преступления пожарная служба потушила горящую машину, пишет Lenta.ru.

У полицейских пока нет информации о возможных связях подозреваемого с террористами, но расследование продолжается.

В декабре 2017 года в Мельбурне произошел схожий инцидент. Тогда в результате наезда машины на пешеходов пострадали 14 человек. До этого, в январе того же года, в результате такой же атаки погибли шестеро, в том числе грудной ребенок, 30 человек получили ранения. Полиция не классифицировала нападение как террористический акт.

Ссылки по теме:
News.com.au. One killed in Melbourne street attack
Lenta.ru: В Мельбурне мужчина въехал на машине в торговый центр и напал на людей с ножом
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