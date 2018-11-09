Пашинян: В РА 350,000 человек пашут, чтобы содержать 800,000 неработающих

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Казахстане сказал, что в Армении насчитывается 350,000 работающих, созданный которыми экономический результат распределяется среди остальных 800,000 неработающих.

«Люди уже по инерции говорят, что работали бы, если бы была работа. А потом мы расспрашиваемь и выясняется, что на предприятии, которое находится в 50 метрах от той же деревни, из которой требуют работы, есть вакансия, но владелец годами не может найти сотрудника. Почему? Потому что люди не хотят работать, чтобы не лишиться пособия.Они думают, что как только начнут работать, лишатся пособия. Люди у нас в стране дошли фо того, что готовы зарезать своих коров, не покупать телевизор, чтобы получить это пособие», - заявил Пашинян, передает Радио «Свобода».

По его словам, 800,000 человек требуют у работающих 350,000, чтобы их пособия, зарплаты, пенсии повысились, здравоохранение было бесплатным, строились дороги.

«Никто не говорит о том, что эти 350,000 человек «пашут». Наша задача не в том, чтобы «выжать» этих людей, пока они не эмигрируют. Мы должны включить в группу работающих людей, которые не создают какого-либо результата»,- отметил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 8-9 ноября с рабочим визитом находится в Казахстане. В Астане Пашинян принял участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).