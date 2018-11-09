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Исландия - самая безопасная для туристов страна, Турция - небезопасная

Исландия - самая безопасная для туристов страна, Турция - небезопасная
9 ноября 2018 - 14:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран для путешествий.

Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Самой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.

За ней следуют ОАЭ. Однако в этой стране вероятностью теракта оказалась выше. На третьем месте — Сингапур, далее Испания и Австралия, пишет Lenta.ru.

Самые неблагоприятные для туристических поездок места — это Турция и Южная Африка. В этих странах отмечается высокий уровень преступности, а также угроза заражения вирусами.

В сентябре сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, опубликовал рейтинг самых безопасных городов 2018 года. Специалисты сервиса проанализировали уровень преступности в 327 городах и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби.

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CountryLiving. Iceland is the world's safest place to holiday
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