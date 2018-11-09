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Наталия Орейро даст концерт в Армении

Наталия Орейро даст концерт в Армении
9 ноября 2018 - 16:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро выступит с концертом в Армении.

Концерт певицы в рамках нового тура Unforgettable tour состоится 7 апреля 2019 года в Ереване, в СКК им. Карена Демирчяна.

Сообщается, что Орейро вместе со своими музыкантами и танцорами выступит с двухчасовым шоу. В рамках концерта певица исполнит также новые песни.

Наталия Орейро известна ролью обаятельной хулиганки Милагрос в сериале «Дикий ангел». 9 сентября 2011 года было объявлено, что Наталия Орейро стала послом доброй воли в регионе Ла-Платы, то есть в Аргентине и Уругвае.

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