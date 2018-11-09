В Мексике могут легализовать марихуану

PanARMENIAN.Net - Сенатор от мексиканской партии «Морена» Ольга Санчес Кордеро предложила легализовать в стране марихуану для личного пользования, а также в медицинских целях и для продажи.

«Мы выступаем за регулирование каннабиса, его медицинского использования, самоопределение в этом плане, освобождение тех, кто находится в лапах угроз со стороны организованной преступности и бедности, мы — за то, чтобы жить в мирной Мексике», — отметила политик, пишут «Известия» со ссылкой на издание Universal.

По мнению Кордеро, хранение до 30 г марихуаны вскоре станет в стране легальным. Сейчас норма составляет 5 г.

Сенатор также отметила, что предлагается сделать нелегальными продажу каннабиса несовершеннолетним и их вовлечение в оборот вещества.

В начале ноября медицинскую марихуану легализовали в Великобритании. В середине октября продавать и хранить марихуану официально разрешили в Канаде.