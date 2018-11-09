// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Мексике могут легализовать марихуану

В Мексике могут легализовать марихуану
9 ноября 2018 - 18:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенатор от мексиканской партии «Морена» Ольга Санчес Кордеро предложила легализовать в стране марихуану для личного пользования, а также в медицинских целях и для продажи.

«Мы выступаем за регулирование каннабиса, его медицинского использования, самоопределение в этом плане, освобождение тех, кто находится в лапах угроз со стороны организованной преступности и бедности, мы — за то, чтобы жить в мирной Мексике», — отметила политик, пишут «Известия» со ссылкой на издание Universal.

По мнению Кордеро, хранение до 30 г марихуаны вскоре станет в стране легальным. Сейчас норма составляет 5 г.

Сенатор также отметила, что предлагается сделать нелегальными продажу каннабиса несовершеннолетним и их вовлечение в оборот вещества.

В начале ноября медицинскую марихуану легализовали в Великобритании. В середине октября продавать и хранить марихуану официально разрешили в Канаде.

Ссылки по теме:
The Guardian. Mexico: president-elect Amlo's party moves toward marijuana legalization
Iz.ru: Сенатор предложила легализовать марихуану в Мексике
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире
В США закрыли банковские счета компании азербайджанца Араза Агаларова
Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие
Япония потеряла один из островов
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Наталия Орейро даст концерт в Армении Концерт певицы в рамках нового тура Unforgettable tour состоится 7 апреля 2019 года в Ереване, в СКК им. Карена Демирчяна.
В Китае представили первого робота-телеведущего (видео) Робот обладает искусственным интеллектом и может обучатся у живых коллег
Исландия - самая безопасная для туристов страна, Турция - небезопасная Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям
«Коммерсантъ»: Какая разница, кто будет генсеком ОДКБ, от него не зависит ровным счетом ничего Автор Андрей Колесников рассказал, что 8 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите ОДКБ в Астане, однако явился с опозданием