В Мексике могут легализовать марихуану
9 ноября 2018 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенатор от мексиканской партии «Морена» Ольга Санчес Кордеро предложила легализовать в стране марихуану для личного пользования, а также в медицинских целях и для продажи.
«Мы выступаем за регулирование каннабиса, его медицинского использования, самоопределение в этом плане, освобождение тех, кто находится в лапах угроз со стороны организованной преступности и бедности, мы — за то, чтобы жить в мирной Мексике», — отметила политик, пишут «Известия» со ссылкой на издание Universal.
По мнению Кордеро, хранение до 30 г марихуаны вскоре станет в стране легальным. Сейчас норма составляет 5 г.
Сенатор также отметила, что предлагается сделать нелегальными продажу каннабиса несовершеннолетним и их вовлечение в оборот вещества.
В начале ноября медицинскую марихуану легализовали в Великобритании. В середине октября продавать и хранить марихуану официально разрешили в Канаде.
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