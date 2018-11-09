Нападение в Мельбурне признано терактом: ИГ взяла ответственность на себя
9 ноября 2018 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция штата Виктория в Австралии признала терактом нападение на прохожих и полицейских в Мельбурне.
Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация «Исламское государство», сообщило агентство Amaq, связанное с террористами, не приведя доказательств.
Как отметила журналист австралийского телеканала 7News Лора Бэнкс, ранее ИГ брало на себя теракты, которые не совершало, пишет Meduza.
В полиции сообщили, что теракт устроил 31-летний уроженец Сомали, имя которого официально не раскрывают. Он врезался на пикапе, груженом газовыми баллонами, в торговый центр, после чего, по словам очевидцев, поджег автомобиль. Затем он напал с ножом на троих прохожих.
Прибывшие полицейские застрелили нападавшего, он умер в больнице. Также скончался один из пострадавших. Жизни остальных раненых ничего не угрожает.
В полиции сообщили, что нападение устроил человек, приехавший в Австралию в 1990-х годах. Он жил в пригороде Мельбурна. В прошлом его судили за употребление марихуаны и кражу.
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