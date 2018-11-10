Армянский самбист Тигран Киракосян - вице-чемпион мира

PanARMENIAN.Net - Армянский самбист Тигран Киракосян (весовая категория до 52 кг) стал вице-чемпионом мира на чемпионате мира по самбо в Румынии.

9 ноября, в первый день соревнований, Киракосян в финале встретился с представителем РФ Андреем Кубарьковым.

Выступление завершилось со счетом 1:1, однако победу присудили российскому самбисту, сообщает пресс-служба НОКА.