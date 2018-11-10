В Петербурге загорелся гипермаркет: Эвакуировали 750 человек
10 ноября 2018 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента», людей эвакуировали. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
О возгорании в магазине на Набережной Обводного канала, 118 корпус 7, стало известно 10 ноября в 9:30 (по Еревану). По последним данным, площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров, пишет РИА Новости.
Из горящего здания эвакуировали 750 человек.
Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении участвуют 54 человека и 12 единиц техники.
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