В Петербурге загорелся гипермаркет: Эвакуировали 750 человек

PanARMENIAN.Net - В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента», людей эвакуировали. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

О возгорании в магазине на Набережной Обводного канала, 118 корпус 7, стало известно 10 ноября в 9:30 (по Еревану). По последним данным, площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров, пишет РИА Новости.

Из горящего здания эвакуировали 750 человек.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении участвуют 54 человека и 12 единиц техники.