СМИ: Неизвестные обстреляли дом, в котором находился Канье Уэст
10 ноября 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Неизвестные обстреляли дом в Беверли-Хиллс (штат Калифорния), в котором проходили съемки нового клипа рэперов Канье Уэста и Даниэля Эрнандеса, известного под псевдонимом Tekashi 6ix9ine. Об этом сообщил интернет-портал TMZ.
По его данным, было сделано около восьми выстрелов, как минимум одна из пуль попала в окно спальни. Отмечается, что в момент обстрела оба исполнителя находились в особняке. В результате инцидента никто не пострадал, пишет ТАСС.
Съемки клипа были приостановлены, полиция изучает видео с камер наблюдения. По предварительным данным, обстрел был произведен из проезжавшего мимо автомобиля.
Супруг американской звезды реалити шоу армянского происхождения Ким Кардашьян, Канье Уэст считается одним из самых популярных рэп-исполнителей в США. Он неоднократно назывался экспертами одним из величайших артистов XXI века. Певец получил в общей сложности 21 статуэтку Grammy, став таким образом одним из рекордсменов по числу наград этой музыкальной премии.
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