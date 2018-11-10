СМИ: Неизвестные обстреляли дом, в котором находился Канье Уэст

PanARMENIAN.Net - Неизвестные обстреляли дом в Беверли-Хиллс (штат Калифорния), в котором проходили съемки нового клипа рэперов Канье Уэста и Даниэля Эрнандеса, известного под псевдонимом Tekashi 6ix9ine. Об этом сообщил интернет-портал TMZ.

По его данным, было сделано около восьми выстрелов, как минимум одна из пуль попала в окно спальни. Отмечается, что в момент обстрела оба исполнителя находились в особняке. В результате инцидента никто не пострадал, пишет ТАСС.

Съемки клипа были приостановлены, полиция изучает видео с камер наблюдения. По предварительным данным, обстрел был произведен из проезжавшего мимо автомобиля.

Супруг американской звезды реалити шоу армянского происхождения Ким Кардашьян, Канье Уэст считается одним из самых популярных рэп-исполнителей в США. Он неоднократно назывался экспертами одним из величайших артистов XXI века. Певец получил в общей сложности 21 статуэтку Grammy, став таким образом одним из рекордсменов по числу наград этой музыкальной премии.