В Италии пособия бедным и безработным хотят повысить до 780 евро в месяц

PanARMENIAN.Net - Новое правительство Италии предлагает в своем первом бюджете сильно увеличить размер социальных выплат бедным и безработным - вплоть до 780 евро в месяц. Это поможет многим жителям юга Италии, особенно молодым людям, которым трудно найти постоянную работу и сводить концы с концами.

Эту инициативу продвигает Луиджи Ди Майо, заместитель премьер-министра Италии и лидер входящего в коалиционное правительство «Движения пяти звезд», пишут «Ведомости».

Высокие пособия позволят не только увеличить потребительские расходы, налоговые поступления и темпы экономического роста, но и «победить бедность», считают в правительстве. Детали, касающиеся того, кто, когда и каким образом начнет получать эти пособия, остаются неизвестны. Но программа наверняка помогла бы жителям юга Италии, где медиана зарплаты людей моложе 30 лет на их первой работе составляет 840 евро в месяц, а у не имеющих высшего образования – 700 евро.

В настоящее время пенсионерам выплачивают чуть больше 500 евро.По данным итальянских СМИ, изменения обойдутся государственной казне в 33,5 миллиарда евро.