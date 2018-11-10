Лесной пожар в Калифорнии унес жизни 9 человек: Сгорели 6700 зданий
10 ноября 2018 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Не менее девяти человек погибли в результате лесного пожара на севере Калифорнии.
В пожаре сгорели 6700 зданий, более 36 тысяч гектаров охвачено огнем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Los Angeles Times.
Отмечается, что пожар Camp стал самым разрушительным в истории штата.
Ранее представители местных властей сообщили, что в результате масштабных природных пожаров в штате Калифорния погибли несколько человек.
Более 150 тысяч человек были эвакуированы из регионов, которым угрожает стихия. Всего на данный момент в Калифорнии огнем охвачено около 12 тысяч гектаров лесных массивов. Отмечается, что лесные пожары быстро распространяются из-за сильного ветра и отсутствия дождей.
Photo: Reuters
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