Лесной пожар в Калифорнии унес жизни 9 человек: Сгорели 6700 зданий

PanARMENIAN.Net - Не менее девяти человек погибли в результате лесного пожара на севере Калифорнии.

В пожаре сгорели 6700 зданий, более 36 тысяч гектаров охвачено огнем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Los Angeles Times.

Отмечается, что пожар Camp стал самым разрушительным в истории штата.

Ранее представители местных властей сообщили, что в результате масштабных природных пожаров в штате Калифорния погибли несколько человек.

Более 150 тысяч человек были эвакуированы из регионов, которым угрожает стихия. Всего на данный момент в Калифорнии огнем охвачено около 12 тысяч гектаров лесных массивов. Отмечается, что лесные пожары быстро распространяются из-за сильного ветра и отсутствия дождей.