На Украине ввели уголовную ответственность для россиян за посещение Крыма

PanARMENIAN.Net - Вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Украины гражданами России.

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон 7 ноября. Изменения внесены в статью 332 Криминального кодекса Украины.

Согласно новым правилам, пересечение границы Украины вне украинских пунктов пропуска, а также въезд в страну без удостоверения или с поддельными документами будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. За повторный въезд или выезд, совершенный группой лиц, россиянам грозит от трех до пяти лет тюрьмы, пишет Lenta.ru.

Наказание также предусмотрено за посещение Крыма, который Киев считает своим, Донецка и Луганска.

В документе говорится, что действие закона распространяется на лиц, въезжающих с целью причинить вред интересам Украины, тех, кому запрещен въезд в страну, а также представителям вооруженных сил или других силовых ведомств. При этом не уточняется, что подразумевается под причинением вреда интересам Украины.

С 1 января 2018 года при пересечении границы Украины иностранцами введен биометрический контроль, который действует для граждан 71 страны. Процедуре подвергаются и россияне, которые в большинстве случаев посещают страну с личными и семейными целями. Помимо этого, пересечение границы иностранцами стало возможным только по биометрическим паспортам. По утверждению МИД России, это противоречит действующему положению о безвизовых поездках.