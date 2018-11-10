Массовая свадьба в Сирии: Сразу поженились 550 пар

PanARMENIAN.Net - Массовая свадьба для 550 пар состоялась 9 ноября в сирийском городе Латакия, сообщила пресс-служба организатора праздника — мобильного оператора Syriatel.

Массовые свадебные торжества состоялись в одном из залов торжеств в Латакии. Молодожены, число которых 1100, представлены военными сирийской армии, родственниками погибших военных и получившими ранения в ходе сирийской войны парнями и девушками, пишет РИА Новости.

Подобная акция проходит в шестой раз. Число осчастливленных молодоженов за пять предыдущих акций составило 1494 человека.