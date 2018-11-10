Норвегия закрывает посольство в Баку и открывает в Тбилиси
10 ноября 2018 - 15:52 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Норвегии сообщил о закрытии в 2019 году посольства в Азербайджане и открытии дипмиссии в Тбилиси.
Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения 5 июня 1992 года. Грузинское диппредставительство открылось в Норвегии в 2012 году, а Грузию пока покрывает норвежское посольство в Баку.
«Грузия является одним из наших главных партнеров в Евразийском регионе. Многие годы она следовала по пути реформ, которые сделали ее ближе к европейским и евроатлантическим структурам. Опираясь на общую оценку норвежских интересов и наших связей со странами Южного Кавказа, Норвегия решила открыть посольство в Грузии. Благодаря постоянному представительству в Тбилиси нам будет удобно наблюдать за развитием событий в регионе в целом», - заявил министр иностранных Ине Эриксен Серейде, пишет Sputnik-Грузия.
Что касается Азербайджана, за дипломатические отношения с этой страной будет отвечать посольство в столице Турции, Анкаре. При этом Норвегия планирует создать в Баку генеральное консульство.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Олимпийского чемпиона Юрия Варданяна похоронят 13 ноября в Ереване В Гюмри церемония прощания состоится в церкви Святого Акопа – 12 ноября
США на месяц отсрочили санкции против хозяина «Арменала» О предыдущем продлении дедлайнов для «Русала» и En+ было объявлено 12 октября (а до этого – 22 сентября), а для ГАЗа – 19 октября
Лесной пожар в Калифорнии унес жизни 9 человек: Сгорели 6700 зданий В пожаре сгорели 6700 зданий, более 36 тысяч гектаров охвачено огнем.
В Италии пособия бедным и безработным хотят повысить до 780 евро в месяц Высокие пособия позволят не только увеличить потребительские расходы, налоговые поступления и темпы экономического роста, но и «победить бедность», считают в правительстве