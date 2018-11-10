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Норвегия закрывает посольство в Баку и открывает в Тбилиси

Норвегия закрывает посольство в Баку и открывает в Тбилиси
10 ноября 2018 - 15:52 AMT

PanARMENIAN.Net - МИД Норвегии сообщил о закрытии в 2019 году посольства в Азербайджане и открытии дипмиссии в Тбилиси.

Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения 5 июня 1992 года. Грузинское диппредставительство открылось в Норвегии в 2012 году, а Грузию пока покрывает норвежское посольство в Баку.

«Грузия является одним из наших главных партнеров в Евразийском регионе. Многие годы она следовала по пути реформ, которые сделали ее ближе к европейским и евроатлантическим структурам. Опираясь на общую оценку норвежских интересов и наших связей со странами Южного Кавказа, Норвегия решила открыть посольство в Грузии. Благодаря постоянному представительству в Тбилиси нам будет удобно наблюдать за развитием событий в регионе в целом», - заявил министр иностранных Ине Эриксен Серейде, пишет Sputnik-Грузия.

Что касается Азербайджана, за дипломатические отношения с этой страной будет отвечать посольство в столице Турции, Анкаре. При этом Норвегия планирует создать в Баку генеральное консульство.

Ссылки по теме:
Sputnik-georgia.ru: Тбилиси вместо Баку - Норвегия откроет посольство в Грузии
Civil.ge. Norway to Close Embassy in Baku, Open in Tbilisi
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