РПА примет участие во внеочередных выборах в парламент: Список возглавит Виген Саркисян

PanARMENIAN.Net - Республиканская партия Армении (РПА) примет участие во внеочередных выборах в Национальное собрание РА 9 декабря. Об этом заявил 11 ноября после заседания исполнительного органа и совета партии экс-министр обороны республики, новоизбранный первый заместитель председателя РПА Виген Саркисян.

Он и возглавит предвыборный список РПА на предстоящих парламентских выборах.

В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.

В списке партии, как отметил Саркисян, не будет также бывшего премьер-министра Карена Карапетяна. Имена остальных членов предвыборного списка РПА станут известны 14 ноября.

Ранее Виген Саркисян написал, что Республиканская партия Армении обязательно должна принять участие в предстоящих внеочередных выборах в Национальное собрание РА. «Таким образом состоявшаяся политическая партия после смены власти вместо того, чтобы быть «в обиде» на свой народ, представит заявку на служение ему в новом статусе. Находиться в оппозиции – не привилегия, не административный рычаг, не высокое общественное положение. Это почетная возможность покаяться за совершенные ошибки на деле, а не на словах»,- написал Саркисян.