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Путин и Трамп пообщались в Париже

Путин и Трамп пообщались в Париже
12 ноября 2018 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались на обеде в Елисейском дворце. Об этом российский президент сообщил журналистам, покидая Елисейский дворец по завершении обеда. Беседу с Трампом он назвал «хорошей».

О содержании разговора Путина и Трампа не сообщается. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, они лишь поприветствовали друг друга, а обстоятельно побеседовать не удалось, пишет Deutsche Welle.

Ланч, на котором лидеры двух стран сидели друг напротив друга за одним столом, продлился 2,5 часа. Он был организован французским президентом Эмманюэлем Макроном для зарубежных гостей в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Изначально рассадка гостей предполагала, что Путин и Трамп будут сидеть рядом, однако в последний момент она была изменена.

Во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона были достигнуты договоренности о проведении в Париже полноформатного российско-американского саммита. Однако Макрон попросил воздержаться от него, выразив обеспокоенность, что проведение встречи Трампа и Путина отвлечет внимание общественности от основных мероприятий в Париже.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Путин и Трамп пообщались за обедом в Париже
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