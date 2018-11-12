Пашинян в Париже: Неприемлемо, чтобы право народа на самоопределение стало угрозой его существованию

PanARMENIAN.Net - Находящийся в Париже с рабочим визитом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 11 ноября принял участие в Парижском форуме мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил, существует убеждение, что в геополитическом и военном плане в войнах всегда бывают победители и проигравшие, однако с человеческой точки зрения никто не выигрывает: войны приводят только к потерям, страданиям и разрушениям.

«Во время Первой мировой войны страны Антанты впервые использовали определение «преступление против человечества и цивилизации», тем самым осудив Османские власти за уничтожение 1,5 миллиона армян. В дальнейшем это ужасное преступление получило название первого геноцида 20-го века. Несмотря на это, всего лишь через несколько десятилетий человечество стало свидетелем Холокоста, геноцидов в Камбодже, Руанде, геноцида христиан и езидов на Ближнем Востоке, насилия в отношении народа Рохинджа.

Одним из уроков войны была формулировка права народов на самоопределение в знаменитых 14 пунктах Вудро Вильсона. Затем она была включена в Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт и стала основой для независимости почти половины стран современного мира»,- заявил Пашинян.

По его словам, многолетняя борьба народа Нагорного Карабаха за право на определение своей судьбы еще не получила надлежащего юридического решения.

«В XXI веке совершенно неприемлемо, чтобы желание применить право народа на самоопределение превратилось в угрозу биологическому существованию. В результате Первой мировой войны была создана Лига наций, прототип ООН, конечной целью которой было установление мира.

Тем не менее, в современном мире экстремистские проявления усиливаются. Целью вышеупомянутых учреждений является, прежде всего, защита прав человека. Тем не менее, почти каждый день мы видим случаи нарушений фундаментальных прав человека, случаи нарушения прав человека на жизнь. После Первой мировой войны многие думали, что это будет последняя война. Но вскоре началась Вторая мировая войны. Начался новый этап войны и гонки вооружений. К сожалению, это явление еще не прекратилось. Более того, оно все больше и больше углубляется»,- заявил Пашинян, отметив важность встречи лидеров стран мира в Пашиже.

«Конечно, мы не можем изменить историю, и в этом нет необходимости. Но история может изменить нас, чтобы наше будущее было более хорошим. Именно поэтому мы должны помнить самый важный урок Первой мировой войны. Ни одно государство не может построить свой успех за счет бедности других, никто не может получить свободу за счет рабства других.

Первая мировая война закончилась сто лет назад. И это прекрасный повод подумать об эпохе мира без войн. Я верю, что собравшиеся здесь, в Париже, лидеры смогут достичь этой цели. И это будет лучшей данью уважения памяти невинных жертв прошлого века»»,- отметил и.о. премьера РА.

После выступления Никол Пашинян передал «Библиотеке мира» иллюстрированную книгу историка Айка Демояна «Освещение Геноцида армян на первых страницах мировой прессы».

Форум проходил в рамках мероприятий, посвященных 100-летию подписания перемирия в Первой мировой войне. Конференцию открыли вице-председатель комитета Парижского форума мира Триша Шетти и президент Французской Республики Эммануэль Макрон. Далее с речами выступили канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.