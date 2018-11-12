Саудовская Аравия сократит производство нефти в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Власти Саудовской Аравии готовы «усердно работать, чтобы сбалансировать (нефтяной) рынок в рамках приемлемого ценового коридора». Об этом заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих. Речь может идти о сокращении добычи нефти на 500 000 барр. в сутки, что отчасти объясняется сезонным спадом спроса.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседавший в Абу-Даби, не стал рекомендовать сокращение производства нефти в 2019 году, но выразил опасение по поводу возможного переизбытка сырья на рынке, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Российский министр энергетики Александр Новак уточнил, что переизбыток связан с более мягкими, чем это ожидалось, санкциями США против Ирана.

Ранее к сокращению добычи нефти производителей призвал Иран. Цена нефти упала с $86 до менее $70 за баррель после введения нового пакета санкций США против Тегерана 5 ноября.